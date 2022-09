Honduras, danni e morti per le piogge torrenziali: decretato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

Con la pubblicazione oggi sulla Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore in Honduras lo stato di emergenza disposto per 90 giorni dalla presidente Xiomara Castro, per far fronte ai gravi danni causati negli ultimi giorni da una ondata di maltempo, e prepararsi a simili eventi legati alla incipiente stagione degli uragani

Ad oggi, le piogge torrenziali che hanno flagellato il territorio hanno causato gravi danni e la morte di almeno 13 persone. La Protezione Civile ha indicato che vi sono stati 85 smottamenti, 97 settori allagati, circa 1.602 case e 17.029 persone e altre 7.985 evacuate. Le inondazioni hanno colpito più duramente i comuni di Cortés, compromettendo i raccolti di banane, canna da zucchero e riso.

Il decreto, riferisce il quotidiano Tribuna, è in vigore nei 18 dipartimenti del Paese, “al fine di rispondere in modo immediato e tempestivo, vista la grave situazione e i rischi cui devono far fronte migliaia di famiglie nel territorio nazionale, a seguito di piogge torrenziali, alluvioni e smottamenti sulle strade“. Tutte le istituzioni statali e dipartimentali, “sono incaricate di procedere senza indugio alla realizzazione delle azioni di prevenzione e riparazione dei danni che hanno causato gravi conseguenze alla vita e al patrimonio delle popolazioni”.