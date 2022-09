MeteoWeb

Si registrano ancora incendi in Sicilia, in particolare nel Palermitano. Per contribuire alle operazioni di spegnimento, nella provincia sono interventi un Canadair, un elicottero, i Vigili del Fuoco e i forestali.

Le fiamme hanno interessato i boschi di Palazzo Adriano, come si vede dalle foto della gallery scorrevole in alto. Un altro incendio è scoppiato a Monreale in Monte Signora. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un elicottero.