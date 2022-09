“Il London Bridge è crollato”: cosa accadrà alla morte della Regina Elisabetta

MeteoWeb

Preoccupazione da parte dei medici della Regina Elisabetta per le condizioni di salute della sovrana 96enne: è stata raccomandata la supervisione medica, secondo quanto ha reso noto Buckingham Palace. I più stretti familiari di Elisabetta la stanno raggiungendo in Scozia, al castello di Balmoral. “In seguito a ulteriori valutazioni avvenute questa mattina, i dottori della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e hanno raccomandato che rimanga sotto supervisione medica,” si legge nel comunicato del Palazzo. Solo l’altro ieri Elisabetta aveva incontrato a Balmoral Liz Truss designandola nuova premier.

“London Bridge”, la procedura in caso di morte della Regina

Le procedure relative ai passi da seguire in caso di morte di un monarca regnante, comprese le operazioni informative, vengono probabilmente approntate poco dopo l’ascesa al trono: l’ultima versione di quello riguardante Elisabetta II è stato denominato “London Bridge“. I primi ad essere informati dell’infausta notizia saranno il premier e i principali Ministri del governo, per mezzo di una parola d’ordine già concertata, che nel caso in questione è “London Bridge is down“, “Il London Bridge è crollato“.

A partire da questo momento parte una meticolosa procedura che si conclude con i funerali di Stato. Dopo i Ministri, è compito del Global Response Centre del Foreign Office informare i 14 governi che riconoscono la Regina come Capo di Stato, così come gli altri 36 Paesi del Commonwealth. Per quel che riguarda la questione informativa, non sarà solo la BBC ad avere l’esclusiva del primo annuncio: la notizia sarà trasmessa all’agenzia Press Association e simultaneamente a tutti i media globali. Chi non possedesse televisioni, radio o smartphone potrà leggere un dispaccio che un servitore vestito rigorosamente a lutto attaccherà ai cancelli di Buckingham Palace.

Il Consiglio di Successione si riunirà il giorno successivo alla morte della sovrana per proclamare la successione del nuovo monarca: la proclamazione verrà letta al St. James’ Palace e al Royal Exchange nella City di Londra, poi saranno sparati 41 colpi a salve di cannone da Hyde Park. Il parlamento si riunirà nuovamente in serata per giurare fedeltà al nuovo sovrano, che poi compirà un tour per tutto il Regno Unito per mostrarsi ai suoi sudditi e partecipare a varie funzioni funebri in memoria della defunta Regina.

Il feretro sarà esposto per 4 giorni nella sala del trono del palazzo, per poi essere trasportato presso Westminster Hall ed esposto al pubblico per altri 4 giorni.

Il funerale di Stato, celebrato dall’arcivescovo di Canterbury, dovrà tenersi 9 giorni dopo la morte della sovrana presso l’Abbazia di Westminster. A seguito delle esequie la salma sarà trasportata al Castello di Windsor dove sarà sepolta in una tomba realizzata nella Cappella di San Giorgio. L’ultimo passo prevede che Carlo lasci cadere una manciata di terra sulla bara da una coppa d’argento.