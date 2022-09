Timori per la salute della regina Elisabetta: medici preoccupati, Carlo e William la raggiungono a Balmoral

MeteoWeb

Timori per la salute della regina Elisabetta II, posta sotto controllo medico, nel castello di Balmoral dove sta trascorrendo l’estate, perché i medici si sono detti preoccupati per il suo stato: lo ha reso noto Buckingham Palace. “Dopo ulteriori valutazioni stamane, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina rimane in una situazione di comfort a Balmoral“, si legge nella nota diffusa dal palazzo reale.

La regina 96enne è stata vista l’ultima volta in pubblico martedì scorso, quando ha accettato le dimissioni del premier uscente, Boris Johnson e nominato il nuovo, Liz Truss: è stata una novità, perché ha ricevuto tutti a Balmoral (e non a Londra), per la prima volta in 70 anni, in quanto i medici avevano deciso che sarebbe stato troppo faticoso per lei viaggiare fino a Londra. E’ apparsa in buone condizioni, anche se con un aspetto molto fragile.

Il principe Carlo, erede al trono d’Inghilterra è giunto nella scozzese di Balmoral con la consorte Camilla per stare vicino alla regina Elisabetta. Il principe William, primogenito del 73enne Carlo e secondo nella linea di successione, sarebbe partito da Londra per raggiungere la Scozia.

“L’intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace” sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato il nuovo premier del Regno Unito Liz Truss. “I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la regina e per la sua famiglia in questo momento“.