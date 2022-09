Violento maltempo nell’alto Adriatico: massima allerta meteo in Slovenia

MeteoWeb

L’Arso (Agenzia slovena per l’ambiente) ha diramato oggi un avviso di massima allerta da bollino rosso per le aree meridionale e centrale del paese, per via delle forti piogge in arrivo. L’agenzia prevede anche violenti temporali, soprattutto nella zona costiera della Slovenia.

Precipitazioni record, già nelle scorse ore, sono state registrate in diverse aree del paese e in alcuni centri abitati nei dintorni della capitale Lubiana, dove si sono riversati oltre 250mm di pioggia. C’è timore, e dunque particolare attenzione da parte delle autorità, per il fiume Sava, anche se secondo i meteorologi non si dovrebbero verificare esondazioni e l’allerta dovrebbe rientrare domenica. Domani, sabato 17 settembre, sarà dunque il giorno più critico.

