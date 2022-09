Maltempo, albero piomba su auto a Jesi | FOTO LIVE

MeteoWeb

Ancora maltempo nelle Marche, dopo l’alluvione di due giorni fa. Il fronte freddo che stamani ha portato l’inverno al Nord Italia, in tarda mattinata ha raggiunto le Marche appunto con un calo termico di 10°C in pochi minuti. Ad Ancona siamo passati da +27°C a +17°C, a Jesi da +26°C a +16°C, e sono intensi i temporali in atto accompagnati da forti raffiche di vento settentrionale.

Proprio a Jesi il forte vento ha abbattuto un albero che è caduto su un’auto in transito in pieno centro, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.