Maltempo, vento da uragano e freddo improvviso: al Nord è un Sabato d’inverno | LIVE

Il Nord Italia sta vivendo un Sabato d’inverno a metà Settembre, quando siamo ancora nell’estate astronomica e nel weekend di una settimana che fino a ieri è stata per lunghi tratti estiva con temperature massime fino a +31°C in pianura Padana. Stamani, invece, le temperature sono crollate a causa di un’irruzione polare che ha determinato un vero e proprio shock termico, come illustrato nelle nostre previsioni meteo dei giorni scorsi. Talmente tanto shock che sulle Alpi è arrivata la neve a quote molto basse per il periodo.

Le temperature sono pienamente invernali anche in pianura Padana, almeno nei settori centro-orientali, e nell’alta Toscana dove il freddo ha fatto irruzione dalle vallate appenniniche. Alle 11:30, quindi in pieno giorno, abbiamo appena +11°C a Udine, Belluno e Monfalcone, +12°C a Bologna, Venezia, Trieste, Trento e Treviso, +13°C a Firenze, Padova, Mantova, Modena, Ferrara, Prato, Vicenza, Reggio Emilia, Rovereto e Pordenone, +14°C a Verona, Brescia, Ravenna, Cremona, Piacenza ed Empoli, temperature davvero eccezionali per questo periodo dell’anno e tipiche di fine novembre o inizio dicembre.

La pioggia cade fitta e abbondante su tutto il territorio: sta colpendo in queste ore l’Emilia Romagna, ma in mattinata ha già interessato Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia orientale e Trentino Alto Adige. Spiccano i 75mm di pioggia caduti a Storo, e ancora 61mm a Tenno, 55mm a Recoaro Terme , 54mm a Cavarzere, 50mm a Costa di Rovigo, 47mm a Lendinara. Ma l’aspetto meteorologico più grave è determinato dal vento impetuoso che sta provocando gravi danni. A Trieste la bora ha raggiunto raffiche di 84km/h, ma è il litorale romagnolo ad essere colpito da una tempesta di grandi proporzioni, con furiose mareggiate sulle coste. Il vento ha raggiunto valori da uragano: 114km/h a Torre Pedrera (Rimini), 113km/h a Lido di Classe (Ravenna), 111km/h a Porto Corsini (Ravenna), 105km/h a Cesenatico, 103km/h a Gatteo Mare. Segnalati centinaia di alberi caduti su tutta la Romagna. Impressionanti le immagini che arrivano dal litorale:

