Maltempo, situazione drammatica nel Comasco: frane e fiumi di fango travolgono Blevio | FOTO

Il maltempo delle scorse ore ha provocato allagamenti e disagi anche nel Comasco: i forti temporali hanno causato ingenti danni a Blevio, uno dei comuni lariani già pesantemente colpiti lo scorso anno. Frane, fango e detriti si sono riversati sulla provinciale Lariana, unica via di collegamento via terra della città.

La polizia locale di Como ha comunicato che sono ancora chiuse via Torno (per frane e smottamenti) e via per San Fermo. Gli operatori e il personale, insieme alla Protezione Civile, sono al lavoro dalle prime ore del mattino per liberare le strade.

Il Comune di Blevio ha precisato che la provinciale sarà chiusa per ore, invitando i cittadini e i turisti a non muoversi se non necessario per non intralciare i mezzi al lavoro.

