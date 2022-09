Maltempo Basilicata: l’allerta meteo passa da rossa ad arancione

MeteoWeb

Dopo una mattinata di piogge senza criticità, in Basilicata l’allerta meteo passa da rossa ad arancione. Il Comune di Potenza ha comunque disposto per tutta la giornata la chiusura, oltre che delle scuole di ogni ordine e grado, anche delle palestre scolastiche e degli impianti sportivi comunali, tra cui la piscina di Parco Montereale e il Campo scuola Donato Sabia di Macchia Romana.

