Maltempo Calabria: tromba marina nel Golfo di Gioia Tauro | FOTO e VIDEO

Tripudio di trombe marine lungo le coste del Sud Italia in questa domenica 11 settembre. Dopo quelle registrate tra Abruzzo, Molise e Puglia, un’altra tromba marina è stata avvistata lungo le coste della Calabria.

In particolare, il vortice è stato immortalato a Coccorino, nel Golfo di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto e il video seguente.

