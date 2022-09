Maltempo Campania: forti piogge a Caserta, “evitate spostamenti inutili” | FOTO

MeteoWeb

Tra le località colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Campania vi è anche Caserta e la sua provincia, dove è in vigore l’allerta meteo arancione della Protezione civile regionale.

Dopo la prima ondata di maltempo abbattutasi nelle scorse ore sulla città e sulla provincia, in giornata è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Il Comune di Caserta ha invitato i cittadini a “evitare spostamenti non necessari, ferma restando la necessità di esercitare il diritto al voto“.

E’ stato attivato il Centro operativo comunale presso il Comando di Polizia municipale, mentre in Prefettura è riunito il Ccs (Centro coordinamento soccorsi). E’ stato inoltre convocato in Provincia un tavolo permanente per seguire l’evoluzione della situazione.

In città al momento non si segnalano particolari criticità. Il Nucleo comunale di Protezione Civile è al lavoro per alcuni allagamenti e per interventi di messa in sicurezza.

A causa del maltempo che si è abbattuto sull’area campana, è chiuso temporaneamente il tratto della SS700 “Della Reggia di Caserta” dal km 8,700 al km 10,500, a causa di un allagamento all’interno della galleria. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Chiusa anche la carreggiata in direzione sud del RA02 “Raccordo Autostradale di Avellino” al km 29,900 ad Atripalda, in provincia di Avellino, a causa della presenza di fango e detriti sul piano viabile. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Su parte della Campania dalle ore 6 di questa mattina è in vigore un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica e idraulica arancione. L’allerta è arancione sul settore centro-settentrionale della regione, in particolare su Napoli, le isole, l’area vesuviana e la Penisola sorrentina. L’allerta è gialla sul resto della regione, con temporali che però, sottolinea la Protezione civile della Campania, “in ogni caso potrebbero essere intensi“.

