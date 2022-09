Insiste il maltempo al Centro-Sud, Lazio e Campania sott’acqua: massima allerta per le prossime ore

MeteoWeb

È critica la situazione maltempo al Centro-Sud, dove abbiamo temporali persistenti in particolare tra Campania settentrionale, Molise e nord della Puglia. Il responsabile di questo maltempo è un sistema multicellulare tra basso Lazio e Campania con convergenza in mare aperto. Questo sistema continuerà a produrre temporali anche nel corso delle prossime ore, scaricando altre piogge su territori già colpiti dagli eventi delle scorse ore, con rischio di ulteriori allagamenti e dissesti.

I dati pluviometrici (parziali) più rilevanti della Campania finora indicano: 118mm a Teano, 110mm a Baia e Latina, 103mm a Lago Patria (frazione di Giugliano in Campania), 96mm a Pietramelara, 92mm a Napoli – Porto Molosiglio, 91mm a Napoli – Camaldoli Santacroce, Bacoli, 87mm a Baia Domizia, 86mm a Pignataro Maggiore, Badia corpo di Cava, 85mm a Napoli – Viale Carducci, 83mm a Boscotrecase, Procida, 82mm a Napoli Montedonzelli, 81mm ad Anacapri, 80mm a Marano, Portici, Ercolano, Bacoli, 79mm a Torre del Greco, Bosco di Capodimonte, Vietri sul Mare, 78mm a Capri, 77mm a Napoli centro, 75mm a Napoli Agnano Solfatara, 74mm a Volla, 73mm a Faicchio, 71mm a Caserta, 69mm a Santa Maria Capua Vetere, Casalnuovo, 68mm a Sant’Antonio Abate, 67mm a Cava de’ Tirreni, 66mm a Frattamaggiore, 65mm a Boscoreale, Posillipo, 64mm a Salerno, Monteforte Irpino, Circello, 62mm a Ischia, Cesinali, 56mm a Avellino, 44mm a Benevento.

Nel Lazio, segnaliamo: 122mm a San Felice Circeo, 108mm a Borgo San Michele (Latina), 90mm a Ventotene, 81mm a Borg Hermada (Terracina), 80mm a Sabaudia, 78mm a Fondi, 76mm a Lenola, Priverno, 70mm a Castellonorato, 65mm a Pico, 63mm a Vallecorsa, 62mm a Terracina, 57mm a Pontecorvo, 55mm a Cassino, 46mm a Colle San Magno, 45mm a Piedimonte Sangermano.

Forti piogge anche in Molise: 100mm a Campitello Matese, 82mm a Bojano, 71mm a Campobasso, 68mm a Vinchiaturo, 64mm a Ripalimosani, 60mm a Roccamandolfi, 59mm a Baranello, 56mm a Cercemaggiore.

In Toscana, dopo le forti piogge del pomeriggio-sera di ieri, dopo la mezzanotte si registrano 95mm a Castelnuovo di Cecina, 68mm a Badia d’Ombrone, 55mm a Chiusdino, 54mm a Siena.

Forti temporali continueranno a colpire il Sud nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, al punto che la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per gran parte delle regioni meridionale e allerta rossa in una regione. Sarà alto il rischio di alluvioni nella zona tra basso Lazio, Campania settentrionale e Molise, dove nella notte continuerà a diluviare. Nella giornata di domani, il maltempo si estenderà anche a Calabria e Sicilia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: