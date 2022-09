Maltempo Molise: danni al porto di Termoli, chiuso parco al pubblico

MeteoWeb

Termoli fa ancora i conti con gli effetti del forte vento che ieri ha sferzato l’Italia da Nord a Sud. Nel porto cittadino, alcune coperture nel molo sud sono state divelte e strappate dalle forti raffiche.

Intanto, questa mattina, sono stati ripristinati i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La motonave merci e passeggeri è salpata dallo scalo della città dopo l’interruzione di ieri. La Capitaneria di porto di Termoli ha diramato un avviso di burrasca inviato agli operatori marittimi e portuali. Il bollettino meteomarino prevede vento di nord-ovest a forza 7 e mare mosso.

Chiuso il parco comunale “Girolamo Lapenna”. L’Amministrazione comunale, in via precauzionale, ha deciso di effettuare una ricognizione dei danni e dello stato della vegetazione per verificare eventuali rami pericolanti. L’area verde, situata nel centro della città, resterà chiusa al pubblico fino al termine delle verifiche da parte degli operai comunali.