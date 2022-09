Maltempo, fenomeni estremi sull’Italia: allerta meteo per altre 36-48 ore

MeteoWeb

L’Italia è nuovamente in ginocchio a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo gran parte del Paese, e in modo particolare Sardegna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Un grosso tornado ha devastato un’area della piana Pontina lungo l’Appia, provocando danni gravissimi nelle campagne di San Felice Circeo. Le scuole sono rimaste chiuse oggi in alcuni Comuni della Sardegna e tanti altri enti stanno disponendo la chiusura per domani, alla luce dell’allerta meteo emanata dalla protezione civile che prevede l’allarme arancione su gran parte della Toscana, nell’alta Campania e nelle zone interne del Molise.

Il maltempo proseguirà in modo particolarmente intenso sulle Regioni tirreniche e al Nord, con forti temporali soprattutto in Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Domani, Venerdì 30 Settembre, nel pomeriggio-sera il maltempo si estenderà anche al Sud con piogge in Calabria e Sicilia, ma i fenomeni più estremi colpiranno il Nord e il Centro con violenti temporali su Lombardia, Trentino, Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. E’ alto il rischio di fenomeni particolarmente estremi. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: