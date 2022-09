Maltempo, enorme tornado tra Pontinia e San Felice Circeo: gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un grosso tornado ha colpito nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00, la piana Pontina, in provincia di Latina, tra Pontinia e San Felice Circeo. Il tornado è stato molto grande, ha colpito le campagne lungo l’Appia provocando gravi danni a numerose aziende agricole della zona.

Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del Fuoco. La tromba d’aria ha scoperchiato il tetto di un’azienda e distrutto alcune serre.

Impressionanti le immagini che arrivano dalle aree colpite.

Secondo le prime testimonianze, i danni alle aziende agricole locali sono davvero molto seri. Di seguito una foto che arriva dalla frazione di Montenero a San Felice Circeo:

“Si dichiari lo stato di calamità! Subito! Ringrazio Angelo Tripodi per aver proposto in Regione Lazio di attivare l’iter con il Governo a sostegno degli imprenditori e dei cittadini travolti dalla violenta tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia“. Lo dichiara Sara Norcia (Lega).

Il maltempo sta colpendo in modo particolarmente intenso il Lazio dove continuerà ad imperversare in modo molto violento almeno per altre 24-36 ore, con piogge torrenziali e venti impetuosi. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: