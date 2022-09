Il maltempo flagella l’Italia nel giorno delle elezioni: allarme alluvione al Sud

MeteoWeb

Italiani al voto sotto la pioggia e i temporali: nel giorno delle attesissime elezioni politiche, il maltempo sta flagellando l’Italia con fenomeni estremi da Nord a Sud. La Toscana s’è risvegliata con criticità per gli allagamenti nella notte dovute a piogge eccezionali: sono caduti ben 205mm di pioggia ad Anqua – Radicondoli (Siena), 181mm a Monterotondo Marittimo (Grosseto), 168mm a Montalcinello – Chiusdino (Siena), 163mm a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 162mm a Monastero d´Ombrone – Castelnuovo Berardenga (Siena), 146mm a Massa Marittima (Grosseto), 144mm a Monteroni Arbia Biena (Siena), 141mm a Sovicille (Siena).

Il maltempo sta colpendo anche il Friuli Venezia Giulia, dove sono caduti fino al momento 100mm a San Pietro al Natisone, 89mm a Latisana e Zavattina, 85mm a Pocenia, 80mm a Casarsa della Delizia, 72mm a Talmassons, 69mm a Fossalon, 67mm a Carlino, 65mm a Tavagnacco, 62mm a Monfalcone, ma sta continuando a diluviare sui settori più orientali della Regione con un forte temporale in arrivo su Trieste.

Maltempo, attenzione a Lazio e Campania: piogge abbondanti e persistenti

La situazione più critica è però al Centro/Sud, tra basso Lazio e Campania settentrionale, dove sono in corso violentissimi temporali sin dalle prime ore del mattino. Particolarmente colpite le Isole Ponziane e le Isole Flegree: a Ponza sono già caduti 105mm di pioggia, a Ventotene 65mm, stesso quantitativo (65mm) di Ischia, più a Sud nel napoletano. I temporali sono molto violenti e stanno colpendo il mare, con fenomeni di tipo “V-Shaped”, al punto che tutti i collegamenti marittimi sono rimasti bloccati sia quelli da Formia con Ponza e Ventotene, sia quelli da Sorrento per Capri, Procida e Ischia.

Tra le località più colpite dal maltempo, nel basso Lazio abbiamo 110mm di pioggia a San Felice Circeo, 104mm a Borgo San Michele (Latina), 70mm a Priverno, 68mm a Terracina e 62mm a Fondi.

In Campania sono caduti 130mm di pioggia ad Ottaviano, 92mm a Teano, 88mm a Lago Patria, 76mm a Posillipo, 73mm a Napoli e Baia Domizia, 68mm a Bacoli e Pietramelara, 66mm a Pignataro Maggiore, 64mm a Procida, 63mm a Casagiove, 59mm a Licola, 57mm a Mignano Montelungo, 56mm a Torre del Greco, 55mm a Caserta e Mondragone, 54mm ad Ischia, 50mm a Caivano.

Nel napoletano sono pesanti le criticità a Pomigliano d’Arco, Marigliano e Marano con allagamenti molto gravi:

La pioggia sta interessando una zona molto ampia, da Roma a Salerno fino a Campobasso. A Campobasso sono già caduti 43mm di pioggia con picchi di 68mm a Campitello Matese e 50mm a Bojano: il Molise è una delle zone più a rischio per le prossime ore.

Allerta Meteo, le previsioni per le prossime ore: alto rischio alluvioni al Sud

Il maltempo, infatti, nel pomeriggio-sera di oggi si intensificherà proprio al Centro/sud, tra basso Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, dove le precipitazioni diventeranno sempre più violente per la continua auto-rigenerazione dei forti temporali provenienti dal mar Tirreno. Continuerà a piovere in modo intenso anche nelle zone del Friuli di Venezia Giulia al confine con Slovenia e Croazia:

Domani, lunedì 26 settembre, il maltempo si estenderà a Marche, Puglia e Sicilia, ma soprattutto nella notte le precipitazioni diventeranno violentissime tra basso Lazio, alta Campania e zone interne del Molise, con oltre 300mm di pioggia attesi in poche ore. E’ altissimo il rischio di una nuova pesante alluvione simile a quella che pochi giorni fa ha provocato 13 morti nelle Marche.

Il maltempo sta interessando anche la Sardegna, con piogge sparse su tutta l’isola e forti temporali nel cagliaritano. Nelle prossime ore, osservando i dati dell’affluenza alle urne, capiremo come questo maltempo così estremo sta condizionando le elezioni politiche. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: