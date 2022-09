MeteoWeb

L’affluenza alle urne per le prime elezioni politiche della storia d’Italia che si tengono in autunno è pesantemente condizionata dal maltempo. Infatti nei Comuni più colpiti da piogge e temporali tra le province di Latina, Caserta e Napoli, i dati non sono ancora arrivati e quelli arrivati sono bassissimi. Clamoroso il dato di Ponza, flagellata dal maltempo: sull’isola ha votato appena il 5% degli elettori, seguita da Ventotene con l’8%. In questi casi l’effetto del forte maltempo è evidentissimo.

Sempre tra le località flagellate dal maltempo, Napoli è la città con l’affluenza alle urne più bassa in assoluto (appena l’11,4%), ma non è detto che dipenda soltanto dal meteo. L’affluenza, infatti, è in calo in tutto il Sud come emerge dai dati ufficiali pubblicati dal Viminale: la seconda città con meno elettori è Reggio Calabria (12,5%), dove invece splende il sole e il clima è molto mite.

Al contrario, al Nord l’affluenza è in sensibile aumento rispetto alle precedenti elezioni del 2018. Complessivamente, a livello nazionale, il dato dell’affluenza alle urne alle ore 12 è del 19,21%, praticamente identico a quello delle precedenti politiche di marzo 2018 (-0,22%). Di seguito tutti i dati nei comuni principali e politicamente più significativi del Paese (quelli non presenti nell’elenco non sono stati ancora comunicati):

Ferrara 25,66% (precedente 25,85%) Firenze 25,65% (precedente 24,13%) Bergamo 25,06% (precedente 23,48%) Mantova 24,43% (precedente 20,97%) Modena 24,39% (precedente 22,9%) Pordenone 24,35% (precedente 23,6%) Piombino 23,93% (precedente 23,31%) Bologna 23,82% (precedente 23,16%) Pavia 23,7% (precedente 18,99%) Pisa 23,53% (precedente 21,34%) Siena 23,31% (precedente 22,68%) Lecco 23,13% (precedente 21,34%) Lodi 23,12% (precedente 22,66%) Vicenza 22,92% (precedente 21,72%) Savona 22,88% (precedente 20,47%) Udine 22,8% (precedente 22,51%) Treviso 22,58% (precedente 22,31%) Venezia 22,37% (precedente 21,89%) Livorno 22,37% (precedente 21,4%) Roma 22,29% (precedente 20,54%) Cuneo 22,23% (precedente 16,21%) Verona 22% (precedente 21,92%) Ancona 22% (precedente 21,14%) Brescia 21,94% (precedente 20,7%) Belluno 21,9% (precedente 22,12%) Varese 21,87% (precedente 22,08%) Genova 21,81% (precedente 22,32%) Monza 21,75% (precedente 18,72%) Grosseto 21,72% (precedente 20,89%) Vercelli 21,71% (precedente 22,47%) Perugia 21,45% (precedente 22,72%) Como 21,43% (precedente 19,63%) Bolzano 21,42% (precedente 23,93%) La Spezia 21,32% (precedente 20,55%) Imperia 21,32% (precedente 20,65%) Milano 21,16% (precedente 18,44%) Lecce 21,08% (precedente 22,31%) Trento 21,04% (precedente 22,45%) Sondrio 20,78% (precedente 18,17%) Gorizia 20,29% (precedente 22,23%) Bari 20,99% (precedente 22,65%) Alessandria 20,92% (precedente 19,31%) Aosta 20,02% (precedente 21,41%) Ravenna 20,76% (precedente 21,95%) Terni 20,16% (precedente 19,53%) Messina 19,78% (precedente 18,17%) Asti 19,58% (precedente 17,73%) Novara 19,04% (precedente 19,99%) Senigallia 18,99% (precedente 17,8%) Frosinone 18,58% (precedente 17,07%) Cagliari 17,79% (precedente 19,77%) Trieste 17,66% (precedente 21,99% Torino 17,53% (precedente 16,85%) Pescara 17,47% (precedente 20%) Taranto 17,47% (precedente 17,8%) Sassari 17,46% (precedente 18,79%) Foggia 17,26% (precedente 18,70%) Potenza 17,15% (precedente 20,03%) Cosenza 16,33% (precedente 17,93%) Palermo 15,92% (precedente 15,05%) Avellino 14,93% (precedente 18,89%) Salerno 14,9% (precedente 16,61%) Crotone 14,9% (precedente 16,51%) Siracusa 14,76% (precedente 16,53%) Ragusa 14,75% (precedente 16,32%) Agrigento 14,56% (precedente 13,35%) Caltanissetta 14,4% (precedente 16,01%) Benevento 14,32% (precedente 20,56%) Vibo Valentia 14,19% (precedente 15,87%) Enna 13,87% (precedente 13,98%) Campobasso 13,87% (precedente 18,81%) Isernia 13,82% (precedente 16,53%) Matera 13,76% (precedente 16,38%) Reggio Calabria 12,56% (precedente 14,34%) Napoli 11,45% (precedente 15,86%) Ventotene 8,36% (precedente 13,60%) Ponza 5,63% (precedente 15,58%)

Di seguito l’elenco delle Regioni in ordine per la differenza di affluenza rispetto alle precedenti politiche di marzo 2018: