Una coda di maltempo e freddo anomalo al Sud: la situazione meteo

Ultime ore di maltempo all’estremo Sud Italia con intensi nubifragi che nella notte dell’Equinozio d’Autunno hanno colpito la Sicilia orientale e lo Stretto di Messina, pur per breve durata. La situazione meteo resta quindi particolarmente vivace nel nostro Paese, e soprattutto nell’estremità meridionale: in Sicilia sono caduti 21mm di pioggia a Siracusa, 19mm ad Augusta, 15mm a Noto e Catania, 13mm a Ispica, un acquazzone ha colpito anche Reggio Calabria all’alba per il secondo giorno consecutivo, con temperature crollate sensibilmente sotto le medie del periodo con freddo pungente.

In Calabria le principali città sono piombate su valori tardo autunnali, addirittura +6°C a Cosenza, +13°C a Vibo Valentia, +14°C a Catanzaro, +16°C a Reggio Calabria e Crotone. In Sicilia la colonnina di mercurio è crollata a +11°C a Caltanissetta, +12°C a Pedara e Nicolosi, +13°C a Mazara del Vallo e Castelvetrano, +14°C a Belpasso, Mascalucia e Zafferana Etnea, +15°C a Ragusa, Sciacca, Marsala e Fiumedinisi, +16°C a Agrigento, Modica, Giarre, Augusta e Pace del Mela, +17°C a Catania, Messina e Acireale, +18°C a Capo d’Orlando, Barcellona Pozzo di Gotto e Monreale, +19°C a Palermo e Pantelleria.

Ma il freddo è intenso in tutt’Italia, anche al Nord con minime piombate fino a +4/+5°C in pianura Padana e sottozero nei fondovalle appenninici, come se fossimo già a fine novembre. La situazione meteo, però, cambierà drasticamente nelle prossime ore con l’arrivo di una perturbazione atlantica che attiverà lo scirocco al Centro/Sud, dove le temperature torneranno ad aumentare nel weekend, quando il maltempo si concentrerà al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche con fenomeni meteo particolarmente estremi.

