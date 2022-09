Maltempo, forte sistema temporalesco in Friuli: nubifragi, grandine e forte vento su Udine | FOTO

MeteoWeb

Ancora temporali sul Nord-Est, dove la spettacolare supercella che ha colpito il Padovano, scaricando nubifragi, grandine e forti venti. Ora tocca al Friuli Venezia Giulia.

Un forte sistema temporalesco è in atto sull’Udinese con nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Il sistema è in spostamento verso Est. I dati pluviometrici parziali di oggi indicano 33mm a Feletto Umberto, 22mm a Martignacco, 20mm a San Daniele del Friuli, 17mm a Fagagna.

Segnalati allagamenti all’ospedale di Udine.

