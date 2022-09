Maltempo in Friuli: notte di allagamenti e frane nell’Udinese

MeteoWeb

Diversi gli interventi effettuati dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi dai volontari della Protezione civile nell’Udinese, a causa delle forti piogge. A Manzano si è registrato l’allagamento del sottopasso di via della Stazione, e la casa di una famiglia è stata invasa dall’acqua. A Pavia di Udine intervento per strade allagate, in particolare le vie Marconi e Garibaldi, con 30 cm d’acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli. La viabilità interessata dall’allagamento è stata transennata e sono stati posizionati i segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata.

Ad Attimis intervento per una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata. Tra Basiliano e Campoformido intervento per l’allagamento del sottopasso di via Luigi Magrini.

In campo un centinaio di volontari, attivati dalla Sala operativa regionale della Protezione Civile di Palmanova (Udine). Gli interventi sono stati eseguiti in coordinamento con i vigili del fuoco. In Friuli Venezia Giulia permane l’allerta gialla fino alle 24 di oggi.

