Maltempo Friuli Venezia Giulia: allagamenti e smottamenti al confine con la Slovenia, Isonzo in piena | FOTO  

Il maltempo insiste sul Friuli Venezia Giulia, dopo i problemi provocati già la sera-notte scorse. Oggi pomeriggio, un forte temporale ha colpito la zona di Prepotto e Dolegna del Collio, al confine con la Slovenia, dove si registrano 62mm di pioggia. Le forti piogge hanno causato allagamenti di diverse strade e di scantinati di abitazioni a Prepotto (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Si sono verificati anche alcuni smottamenti.

La Sor/Sala operativa regionale della Protezione Civile di Palmanova (Udine) ha allertato, a supporto della squadra comunale dei volontari di Protezione civile di Prepotto, anche i volontari del distretto Val Torre, del distretto Val Natisone e del distretto del Manzanese. Fino al defluire delle acque, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sconsiglia di percorrere la strada che da Prepotto conduce a Cividale del Friuli nella zona cosiddetta Polonetto. Allagamenti sulla strada della Bucovizza. Attenzione anche a chi risiede e si dirige a Casali Quercig, frazione di Prepotto, avverte il sindaco. Sul posto operano anche i Vigili del Fuoco.

Inoltre, segnaliamo la piena dell’Isonzo, con rischio di alluvione al confine Italia-Slovenia.

