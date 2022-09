Il maltempo flagella l’Italia, grosso tornado a Civitavecchia: allerta meteo per Roma e Nord/Est

MeteoWeb

L’Italia si è risvegliata stamani letteralmente flagellata dal maltempo, non solo al Nord dove in Lombardia la situazione è critica dopo i nubifragi della notte, ma anche al Centro dove violentissimi temporali stanno colpendo Toscana, Umbria e Lazio centro/settentrionale, minacciando adesso anche Roma, la Capitale.

Un grosso tornado ha colpito Civitavecchia, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo:

Il maltempo del Lazio si sta spostando su Roma, dov’è alta l’allerta meteo per possibili fenomeni estremi. A Morlupo sono caduti 60mm di pioggia durante un violento nubifragio con temperatura crollata a +17°C. Altri forti temporali stanno colpendo il Nord/Est: un’intensa grandinata ha colpito Treviso e il maltempo si concentrerà con particolare veemenza sul Friuli Venezia Giulia e in Slovenia nel corso della giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: