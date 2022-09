MeteoWeb

Un’alluvione lampo si è verificata nel pomeriggio a Formia, in provincia di Latina, dove ai cittadini è stato chiesto di “evitare ogni spostamento“. Nel primo pomeriggio un enorme tornado aveva colpito i territori tra Pontinia e San Felice Circeo, causando gravi danni.

A Formia la pioggia è stata copiosa, causando diversi danni. Nei video postati sui social, visibili in calce all’articolo, sono ben visibili strade sommerse di acqua e fango. Situazione drammatica in località Santa Maria La Noce, dove la strada principale che conduce alla località collinare formiana, si è riempita di pietre e detriti. Il tutto è stato trasportato dal maltempo sulla carreggiata, travolgendo auto in sosta.

Valanghe di acqua e detriti

I cittadini si sono ritrovati alle prese con valanghe di acqua e detriti, soprattutto a causa del torrente Rio Fresco in piena. Nei video girati da alcuni cittadini si vede il rio, diventato fiume di fango, lambire le case, con alcuni residenti della zona che gridano “aiutateci“, “aiuto“.

La pioggia battente, che ha imperversato tutta la giornata lungo la costa Pontina e nell’entroterra, ha creato molti disagi, paura tra la popolazione, danni e problemi alla viabilità. Al momento, eccetto alcuni tetti scoperchiati, allagamenti diffusi in tutta l’area, alberi e rami caduto, i Vigili del fuoco non segnalano feriti o dispersi. Non è ancora noto quale sia la gravità dell’accaduto e i soccorsi sono sul posto. Presente anche il sindaco, Gianluca Taddeo: si dovrà ora provvedere a rimuovere il fango e i detriti.

Intanto, pesanti danni si sono verificati alle serre tra Sabaudia e Terracina, a causa del passaggio del tornado, come è possibile vedere nell’ultimo video.

