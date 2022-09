Maltempo Lazio: grandine grossa nel Frusinate, allagamenti, blackout e alberi caduti nel Viterbese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Lazio colpito da forti temporali nella giornata di oggi. Oltre al grosso tornado che ha provocato danni a Civitavecchia, i forti temporali hanno causato nubifragi, forte vento e grandine di grosse dimensioni in diverse zone della regione. Particolarmente colpite le province di Roma, Viterbo e Frosinone.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora, segnaliamo: 85mm a Morlupo, 69mm a Nepi, 66mm a Montelibretti, 52mm a Barbarano Romano, 50mm a Nerola, 45mm a Fiano Romano, Trevignano Romano, 44mm a Manziana, 43mm a Moricone.

A seguito delle forti piogge nella bassa Tuscia viterbese, nel Comune di Nepi è mancata l’energia elettrica per oltre un’ora e alcuni alberi sono stati sradicati, costringendo i Carabinieri a dirigere il traffico mentre i Vigili del Fuoco procedevano alla rimozione delle piante finite a terra. Altre difficoltà si sono registrate nelle strade limitrofe al centro abitato, finite allagate. Un fulmine, inoltre, ha colpito un masso di tufo caduto in un parcheggio. Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle autovetture.

A Frosinone, Cervaro e Cassino, è caduta grandine di grosse dimensioni (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I grossi pezzi di ghiaccio hanno provocato danni, soprattutto alle auto e alle finestre delle case. Anche qualche contuso tra le persone che non sono riuscite a sfuggire subito alla violenza della grandine. Grandine, anche se di dimensioni più piccole, anche a Guidonia e zone limitrofe.

Infine, a Civitavecchia, il sindaco Tedesco è pronto a richiedere lo stato di calamità naturale a causa del tornado che si è abbattuto sulla località. La tromba d’aria si è abbattuta in zona Sant’Agostino, coinvolgendo la zona Fontanatetta e la Scaglia. Alcune case sono rimaste isolate a causa di problemi con gli impianti elettrici e degli alberi abbattuti che ostacolano la circolazione stradale. A via Torre Valdaliga Nord la strada è completamente bloccata in seguito alla caduta degli alberi. “Abbiamo assistito ad un evento meteorologico senza precedenti – ha fatto sapere – sono stati registrati parecchi danni per le strade cittadine di Sant’Agostino e Pantano ma anche presso abitazioni private e aziende, in particolare le Serre Albani. Il Comune si sta attivando per richiedere lo stato di calamità naturale e predisporre delle risorse da mettere a disposizione“.

