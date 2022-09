Tornado a Civitavecchia, la scia di danni | VIDEO

MeteoWeb

Italia flagellata dal maltempo, non solo al Nord: forte instabilità e violenti temporali hanno colpito anche il Lazio. Tanta paura per un tornado e per le forti raffiche di vento che hanno provocato danni questa mattina a Civitavecchia, soprattutto nella zona di Sant’Agostino. I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi stanno intervenendo per la messa in sicurezza di alberi caduti o danneggiati. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.

Il maltempo sul litorale era stato annunciato con un’allerta meteo della protezione civile, che prevede dalle prime ore di oggi e per le prossime 12-18 ore precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o intenso temporale. L’alto Lazio è stato interessato da violenti temporali in particolare tra Viterbo ed i comuni della provincia romana, con grandine, nubifragi e colpi di vento.

