Maltempo Liguria, barca affonda alle Millevele: salvo l’equipaggio

A causa del maltempo che sta colpendo la Liguria, una barca in legno è affondata durante la nota gara Millevele in corso a Genova. Lo scafo si è andato ad infrangere su un’onda impetuosa, riportando una falla per la rottura di un’asse. L’affondamento è stato inevitabile. I cinque componenti dell’equipaggio sono stati subito recuperati da altre due imbarcazioni e stanno bene, come ha reso noto lo Yacht club italiano che gestisce la veleggiata non competitiva.

La barca naufragata è la Lazy, lunga 8 metri e 55, del circolo velico di Santa Margherita Ligure. L’episodio è avvenuto intorno alle 12, un’ora dopo la partenza della manifestazione, quando su Genova si è abbattuto un temporale accompagnata da forti raffiche di vento che hanno generato onde molto alte. Al momento in cui è stato dato il via alla veleggiata, il comitato di regata aveva registrato condizioni idonee , con vento tra 10-12 nodi, situazione definita “ottimale“. Poi il peggioramento delle condizione meteomarine e il vento salito a 20 nodi.