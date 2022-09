Maltempo, Marche nuovamente in ginocchio: tornado tra Pesaro e Fano, litorale devastato | FOTO

MeteoWeb

Marche nuovamente flagellate dal maltempo mentre ancora si recuperano i corpi delle vittime dell’alluvione di due giorni fa, stavolta sul litorale settentrionale dove un tornado ha colpito la costa tra Pesaro e Fano. Situazione critica anche a Jesi e Senigallia: i forti temporali provenienti dalla Romagna hanno scaricato 29mm di pioggia a Pesaro, 16mm a Senigallia, 9mm ad Ancona, 7mm a Jesi ma tutto è successo in pochi minuti, provocando gravi danni dovuti soprattutto al forte vento che ha soffiato con raffiche superiori agli 80km/h abbattendo tantissimi alberi (vedi fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo).

Impressionante il calo delle temperature: al momento, in pieno giorno, abbiamo appena +13°C a Jesi, +14°C ad Ancona e Senigallia, +15°C a Pesaro. Eppure stamani alle 11:00 del mattino avevamo +27°C ad Ancona, +26°C a Jesi, +25°C a Pesaro e +24°C a Senigallia. Significa che nel giro di tre ore siamo passati direttamente dall’estate all’inverno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: