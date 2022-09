Maltempo Napoli: strade allagate e alberi caduti a San Giorgio a Cremano

MeteoWeb

Un violento temporale si è abbattuto questa mattina a Napoli, in provincia e nella parte settentrionale della Campania.

Il sindaco di San Giorgio a Cremano (Napoli) Giorgio Zinno ha disposto la chiusura di alcune strade, a partire da via Cupa Mare “ormai allagata dopo che è strabordato l’alveo per l’eccessiva portata d’acqua“. Particolare attenzione viene data anche al crollo di un muro tra due parchi in via Tamborrino. “Tutta la macchina amministrativa è in campo ed è possibile segnalare eventuali disagi alla polizia municipale, telefonando al numero 0815654250,“ha affermato Zinno, che ha invitato “tutti i cittadini a comportarsi con la massima cautela mentre si recano ai seggi per esprimere il proprio diritto di voto per le elezioni politiche“.

I giardinieri e gli operai comunali sono impegnati sul territorio per risolvere problemi legati alla caduta di alberi, mentre i tecnici stanno verificando l’eventuale ostruzione di tombini.

Su parte della Campania dalle ore 6 di questa mattina è in vigore un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica e idraulica arancione. L’allerta è arancione sul settore centro-settentrionale della regione, in particolare su Napoli, le isole, l’area vesuviana e la Penisola sorrentina. Dalle ore 9 un violento temporale si è abbattuto sul capoluogo e la sua provincia. L’allerta è gialla sul resto della regione, con temporali che però, sottolinea la Protezione civile della Campania, “in ogni caso potrebbero essere intensi”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: