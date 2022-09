Maltempo, nubifragi in Liguria: smottamenti nel Savonese

MeteoWeb

I forti nubifragi che si sono abbattuti sulla Liguria hanno interessato particolarmente la provincia di Genova. Sulle colline del capoluogo sono state raggiunte punte di 126mm, mentre in città strade e sottopassi si sono allagati. Ma il maltempo ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla provincia di Savona.

Nel Savonese, spiccano i 69mm caduti a Casanova, frazione di Varazze, 47mm a Varazze, 44mm a Passo del Faiallo, 40mm a Stella San Martino, 37mm a Urbe – San Pietro, 30mm a Savona. Le piogge sono state responsabili di alcuni smottamenti avvenuti in provincia. A Stella, in mattinata, la carreggiata della strada provinciale è stata interessata da una frana. Lo smottamento di piccola entità non ha provocato problemi alla viabilità nella zona.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: