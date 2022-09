Notte di maltempo in Piemonte: downburst con venti fino a 100 km/h a Varallo Sesia | VIDEO

MeteoWeb

Un flusso instabile, con centro d’azione sulla Gran Bretagna, ha raggiunto l’Italia, determinando condizioni di spiccata instabilità al Nord, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità.

Forte maltempo ha colpito nella notte il Piemonte, e in particolare il Vercellese: danni e disagi sono stati segnalati nella zona Ovest. Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto divelto e un’altra squadra per pali pericolanti finiti sulla sede stradale. Le aree interessate sono state messe in sicurezza, ma molti altri interventi sono ancora in corso.

Danni e disagi anche in Valsesia dove un downburst ha fatto registrare raffiche di vento a quasi 100 km/h. Con il termine downburst si intende una forte corrente d’aria fredda discendente che si instaura all’interno di un sistema temporalesco che ha raggiunto la fase di maturazione, apportando forti rovesci di pioggia e anche grandinate. Il downburst corrisponde ad un forte “downdraft“, ovvero una colonna d’aria in rapida discesa che però incontra la superficie del suolo perpendicolarmente tendendo poi ad espandersi orizzontalmente (divergenza) in tutte le direzioni. Molto spesso la violenta espansione, paragonabile ad un improvviso scoppio (burst), spesso produce un vortice rotante o un anello di vento entro il quale si generano dei flussi di vento lineare ad elevata velocità ma di opposte direzioni, con notevoli turbolenze e componente piuttosto irregolare e rafficata. I downburst sono all’origine dei violenti colpi di vento che molto spesso accompagnato il passaggio di un intenso fronte temporalesco, specie durante il periodo primaverile ed estivo.

Molte le richieste di soccorso per alberi abbattuti e tettoie divelte. Numerosi vercellesi hanno segnalato una diffusa tempesta di fulmini.

