Maltempo, forti temporali in Puglia: grandine come noci a Deliceto, allagamenti a Margherita di Savoia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo aver colpito duramente il Centro Italia, il fronte temporalesco si è spostato al Sud. Forti temporali hanno colpito la Campania con nubifragi e forti venti. I fenomeni hanno sfondato anche sulla Puglia, in particolare su Foggiano e Barletta-Andria-Trani, ma anche su Barese e Materano.

Caduta grandine grossa come noci a Deliceto, in provincia di Foggia, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Caduti finora nel Foggiano 31mm di pioggia a Lucera e 32mm a Castelluccio Valmaggiore.

Allagamenti, invece, a Margherita di Savoia (BAT) colpita in pieno da un violento temporale. Il vento, con raffiche che hanno raggiunto i 90km/h, ha provocato danni alle Saline di Margherita di Savoia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: