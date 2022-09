Allerta Meteo, il maltempo più estremo si sposta al Sud: situazione critica in Campania

MeteoWeb

Si sposta al Sud il maltempo più estremo che ieri sera ha provocato la drammatica alluvione nelle Marche dove purtroppo si contano almeno 12 tra morti e dispersi, oltre che numerosi disagi per i nubifragi in Umbria e Toscana. La Regione più colpita dal maltempo stamani è la Campania, dove si stanno verificando violenti nubifragi nel Nord della Regione e nelle zone interne con 142mm di pioggia caduti a Morcone, 128mm a Circello, 117mm a Cusano Mutri, 105mm a Colle Sannita, 97mm a Faicchio, 93mm a San Bartolomeo in Galdo, 78mm ad Alife, 70mm a Piedimonte Matese. Le temperature sono crollate su valori tipicamente autunnali nelle zone colpite dal maltempo del Centro/Sud, dove fino a ieri sera faceva molto caldo: in pieno giorno abbiamo +21°C a Napoli e Caserta, +19°C a Foggia, +18°C a Campobasso, mentre continua a fare molto caldo all’estremo Sud dov’è una giornata tipicamente estiva con +32°C a Palermo, +31°C a Reggio Calabria.

Il maltempo in Campania sta provocando disagi, tanto che alcuni sindaci chiuso le scuole come nel caso di Cava de’ Tirreni, Sarno e Scafati, nel Salernitano, Quarto e Monte di Procida nel Napoletano. A Salerno un fulmine ha colpito un albero sul lungomare Marconi: la palma ha preso rapidamente fuoco ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Segnalati allagamenti a Grazzanise, nel Casertano, ma la situazione più critica è in provincia di Benevento.

Forti piogge anche in Molise e nel nord della Puglia.

