Maltempo in Sicilia, alluvione lampo a Santa Margherita di Belice: soccorsi sul posto | VIDEO

Il maltempo in Sicilia sta tenendo impegnati i soccorsi. Ambulanze e vigili del fuoco si sono attivati per un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che percorre la tratta Palermo-Sciacca. Il mezzo si è ribaltato questa sera lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Sul posto sono giunte tre ambulanze.

L’autobus si è ribaltato a Santa Margherita di Belice a causa di un frana dovuta al maltempo. I passeggeri sono riusciti a uscire dal mezzo e hanno preso posto su un altro pullman, proveniente da Palermo, da dove sono partiti i primi soccorsi. Nella zona dell’incidente, dove nel pomeriggio si era abbattuto un violento temporale, si è verificata anche da una intensa tromba d’aria.

Nessuno dei feriti che si trovavano sull’autobus di linea sarebbe in gravi condizioni. Alcuni presentato escoriazioni e lievi contusioni e sono ora diretti a Sciacca, dove si trova anche l’ospedale Giovanni Paolo II. I testimoni a bordo hanno detto di avere vissuto attimi di terrore e hanno subito telefonato ai familiari per cercare di rassicurarli. L’autista del pullman, che si è ribaltato all’improvviso a causa della furia del vento e del fiume d’acqua e fango che ha invaso la strada, ha detto di non avere mai visto nulla di simile. Sul posto è giunta una gru per tentare di risollevare il mezzo pesante.

Intanto, il comune di Santa Margherita di Belice, ha comunicato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, sabato 1 settembre.

Bufera e danni tra Palermo e Agrigento

Una bufera d’acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. In queste ore sono state decine le richieste giunte ai vigili del fuoco per liberare le strade da acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco.

Auto bloccate in autostrada

Forte maltempo nella provincia di Trapani. Pioggia, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattuti su Castelvetrano e Mazara del Vallo. Si sono registrati numerosi allagamenti in diverse aree di Castelvetrano, dove il tratto stradale si è trasformato in un vero e proprio torrente. Alcuni tombini sono esplosi, con le auto che hanno rischiato di essere trasportate via dalla furia dell’acqua. La strada si è totalmente allagata, la visibilità si è ridotta e diverse autovetture sono rimaste bloccate lungo le carreggiate dell’autostrada, impossibilitate a proseguire la marcia.

