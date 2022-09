Maltempo Sicilia: trombe marine al largo delle Eolie | VIDEO

MeteoWeb

Sono giornate di maltempo sulle due isole maggiori, colpite da temporali isolati in grado di provocare danni e disagi in maniera localizzata. Oggi forti nubifragi hanno provocato allagamenti in alcune località della Sardegna, mentre ieri, mercoledì 21 settembre, al largo delle Eolie si sono sviluppate tre trombe marine.

I vortici, di cui uno abbastanza grande, sono rimasti fortunatamente al largo, senza provocare danni. Lo spettacolo per quanti li hanno avvistati, però, è stato straordinario, come dimostra il video seguente.

