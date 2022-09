Maltempo, piogge nel Salernitano: smottamento sulla Statale Amalfitana

MeteoWeb

Dopo le forti piogge che nelle ultime 36 ore hanno colpito il Salernitano, pietre e materiale franoso si sono riversati sulla Statale Amalfitana. Lo smottamento è avvenuto poco prima delle 16 di oggi sul nastro d’asfalto tra Vietri sul Mare e Cetara. La parete rocciosa adiacente la sede stradale si è sbriciolata e una cospicua quantità di materiale roccioso ha invaso la carreggiata.

Al momento del crollo non vi erano mezzi in transito. Personale Anas ha ripulito la carreggiata con i residui franosi accantonati a bordo strada per consentire il passaggio veicolare sulla corsia esterna. In corso rilievi per la messa in sicurezza.