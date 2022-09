Maltempo Campania, violenti nubifragi nel Salernitano: allagamenti e alberi caduti ad Agropoli | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti piogge non hanno dato tregua alla Campania neanche nella notte, dopo i nubifragi, gli allagamenti e i danni della giornata di ieri. Nella notte, il maltempo ha colpito in particolare il Salernitano, con nubifragi che hanno determinato importanti accumuli pluviometrici. Segnaliamo per esempio: 158mm a Sapri, 94mm a Gioi Cilento, 87mm a Torraca, 81mm a Morigerati, 76mm a Casaleto Spartano, 73mm a Montesano sulla Marcellana, 71mm a Bosco, 65mm a Sant’Angelo a Fasanella, 58mm a Roscigno, 56mm ad Altavilla Silentina, 55mm a Buonabitacolo, Capaccio, 53mm a Montano Antilia, 48mm a Battipaglia, 46mm a Roccadaspide, Roccagloriosa.

Allagamenti e alberi abbattuti ad Agropoli

Un violento nubifragio, accompagnato da tantissimi fulmini e forte vento, si è abbattuto su Agropoli. Il risultato sono stati allagamenti di abitazioni e sottopassi, alberi caduti e strutture divelte a causa del forte vento e smottamenti (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I problemi si sono concentrati, in particolare, in località Madonna del Carmine e via Piano delle Pere con alberi sradicati, detriti in strada e movimenti franosi.

Sul territorio comunale, oltre ai Vigili del Fuoco, sono operativi anche gli operai di Agropoli Cilento Servizi. Le operazioni sono coordinate dal sindaco, Roberto Mutalipassi, e dal responsabile ufficio Manutenzione. Quanto alle scuole di competenza comunale, quelle non chiuse in quanto seggi elettorali, il primo cittadino “ha provveduto ad avvertire preventivamente i dirigenti scolastici con largo anticipo rispetto all’orario di ingresso, per provvedere alla loro chiusura (sospensione attività didattiche)“. Restano aperte le scuole secondarie di secondo grado. Sotto monitoraggio il fiume Testene.

Segnaliamo anche 44mm di pioggia caduti ad Anacapri, dove si è verificata una frana sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

