Maltempo, Tevere osservato speciale a Roma: banchine chiuse

A causa del maltempo degli ultimi giorni, scatta l’allerta Tevere a Roma. Gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale stanno procedendo alla chiusura delle banchine del fiume e al monitoraggio dei punti critici.

Nonostante per domani le previsioni facciano registrare un miglioramento, l’attenzione sul fiume che attraversa la Capitale resta alta. Oggi gli agenti della Polizia locale sono intervenuti in diverse zone dell’Eur per la caduta di rami sulla sede stradale. In nessun caso, però, sono stati segnalati danni a cose o persone.

Il fiume Tevere a Orte (VT) ha raggiunto il livello di attenzione (5,50 metri) a causa delle ingenti piogge che hanno colpito la bassa Toscana negli ultimi giorni, come dimostra la foto in alto.