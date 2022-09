Maltempo Toscana, forti temporali nell’Aretino: esondati due torrenti

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo la Toscana. Le piogge più intense si registrano in provincia di Arezzo, dove sono esondati due torrenti. Tra i dati pluviometrici più importanti, spiccano i 53mm caduti a Cavriglia, dove si stanno verificando allagamenti. Esondato in un punto il borro di Santa Lucia; problemi per il torrente Vacchereccia.

“Segnalata una situazione di massima allerta sulla provinciale di Santa Lucia, prima dell’incrocio per Montecarlo: il torrente è a livello di guardia. È vivamente consigliato di evitare la circolazione automobilistica”, informa il Comune di Craviglia.

Segnaliamo anche 43mm a San Giovanni Valdarno e 26mm a Loro Ciuffenna. 32mm caduti anche a San Rocco a Pilli, frazione di Sovicille, nel Senese.

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, con il personale del distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti a Bellavista, nel Comune di Poggibonsi, per il soccorso ad una persona che si trovava alla guida della propria autovettura rimasta bloccata nella carreggiata invasa dall’acqua durante un temporale. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura mentre il conducente è uscito in autonomia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche alla scuola primaria Sant’Andrea dove a causa della forte pioggia le caditoie sono state intasate dai detriti trasportati dall’acqua che era entrata all’interno dell’ingresso dell’edificio scolastico. L’intervento è stato risolto in breve tempo dai Vigili del Fuoco e non si segnalano criticità per l’attività dell’istituto.

