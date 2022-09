Maltempo Toscana: danni e alberi abbattuti dal vento anche nel Senese

MeteoWeb

Il forte vento che dalla mattina sferza la Toscana non ha risparmiato neanche Siena e provincia, facendo cadere rami, alberi e tegole. I Vigili del Fuoco in questa area sono stati impegnati in 44 interventi (il 75% già effettuati a stasera).

Un albero è caduto su un tetto della scuola ‘Mattioli’ a Siena senza provocare particolari danni all’edificio. Una delle operazioni più delicate ha riguardato il tetto della chiesa di San Girolamo a Radicondoli per mettere in sicurezza delle tegole pericolanti. È stato necessario l’intervento del personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) per un particolare lavoro su corda ancorata all’autoscala, dovendo raggiungere lati dell’edificio religioso dove non è possibile il passaggio carrabile del cestello aereo. Altrove, i pompieri sono intervenuti per un telo da cantiere divelto a Monteroni d’Arbia.