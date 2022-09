Maltempo, piogge persistenti sulla Toscana: 143mm a Volterra, allagamenti nel Livornese | VIDEO

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, nubifragi continuano ad interessare la Toscana dal pomeriggio di oggi, producendo accumuli significativi. Le piogge più intense stanno cadendo soprattutto sulle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Pisa.

Tra i dati pluviometrici più importanti registrati finora, segnaliamo: 143mm a Volterra, 101mm nel comune di Monte San Savino, 97mm a San Gimignano, 94mm a Montecatini Val di Cecina, 92mm a Ponte alla Chiassa (frazione di Arezzo), 91mm a Badia Agnano, 90mm a Salutio, 86mm ad Arezzo, 85mm a Ponsano, 83mm a Trappola, 76mm a Bagnoro (frazione di Arezzo), 74mm a San Giovanni Valdarno, Pratarutoli, 69mm a Reggello, 59mm a Riparbella, Castell’Azzara, 57mm a Bibbiena, Badia Tedalda.

Segnalati allagamenti a Cecina e Marina di Bibbona, in provincia di Livorno, come dimostrano i video in fondo all’articolo.

Ancora possibilità di forti piogge e temporali nelle prossime ore, prima che i fenomeni si spostino verso sud, iniziando ad interessare il Lazio, dove domani sono attesi quantitativi di pioggia impressionanti, con rischio alluvioni a Roma e nell’area al confine con l’Abruzzo, in particolare nel Frusinate.

I dettagli delle previsioni:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: