Maltempo Trapani: 50 interventi dei Vigili del Fuoco per strade allagate e automobilisti bloccati

Il violento nubifragio che stamattina ha lasciato Trapani sott’acqua, ha costretto i Vigili del Fuoco ad eseguire una cinquantina di interventi, mentre 90 sono in coda. Numerosi gli interventi per soccorrere gli automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto.

In alcune strade principali della città, come via Fardella e via Libica, l’acqua ha raggiunto l’altezza di circa un metro. Allagamenti anche nella zona del cimitero, con le idrovore dei Vigili del Fuoco in azione per portare via l’acqua che aveva invaso le strade. A Trapani sono confluite le squadre da Mazara del Vallo, Alcamo, Castelvetrano e Marsala. Rinforzi anche da Palermo e Agrigento.