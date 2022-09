Maltempo: trombe d’aria a Linosa | FOTO

MeteoWeb

Giornata di maltempo oggi su gran parte dell’Italia. Quasi 30mila fulminazioni fino a questo momento lungo la penisola. Temporali intensi stanno colpendo soprattutto il Nord, tra Lombardia orientale-Trentino e Veneto di confine, ma anche Toscana, Lazio e Sardegna occidentale.

Non mancano anche i fenomeni estremi. Oltre al grosso tornado che si è formato in provincia di Latina, si sono sviluppate trombe d’aria anche a Linosa, isola a sud della Sicilia tra Pantelleria e Malta. Alcune foto dei vortici nella gallery scorrevole in alto.

