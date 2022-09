Maltempo Umbria, famiglie isolate: si lavora per liberare le strade | FOTO

MeteoWeb

Marche e Umbria sono piegate dal maltempo, a causa dell’alluvione che le ha travolte a partire dalla serata di ieri. In Umbria, la più colpita è stata la provincia di Perugia, con oltre 200 richieste di intervento arrivate ai Vigili del Fuoco per allagamenti, smottamenti e caduta di rami. Da ore si lavora per il ripristino dei luoghi, liberando le strade dai detriti che ha lasciato l’acqua dopo il suo passaggio.

A Pietralunga, alcune famiglie sono rimaste isolate e nella mattinata di oggi sono state raggiunte dai Vigili del Fuoco del comando di Perugia. Due persone sono rimaste intrappolate nell’auto invasa dall’acqua e sono state salvate da alcuni operai del Comune che si trovavano nei pressi. Allagate anche molte attività commerciali.

Ancora numerosi gli interventi in attesa, in parte nella zona appenninica, al confine con le Marche. Alcuni smottamenti si sono registrati in zona Monte Santa Maria Tiberina, in Altotevere. A causa del maltempo, sono temporaneamente chiuse le strade statali 452 ‘Della Contessa’ per una frana e la statale 3 ‘Flaminia’ per una serie di frane a Scheggia al confine tra Marche e Umbria, nelle province di Perugia e Pesaro. Lo segnala Vai – Viabilità Anas Integrata.