Maltempo, forte vento in Toscana: danni nel Pisano

Sta creando problemi anche in provincia di Pisa il forte vento che oggi sferza la Toscana. Il Presidente Eugenio Giani già in mattinata aveva comunicato raffiche di 100km/h all’isola di Capraia e forti mareggiate sulla costa livornese con vento fino a 70km/h. A Pisa, invece, le raffiche si sono avvicinate ai 50km/h, provocando qualche danno.

I Vigili del Fuoco di Pisa sono stati impegnati in almeno 14 diversi interventi a causa del vento: si registrano calcinacci caduti, rami e tegole finite sulle strade. L’area di diffusione degli interventi include la direttrice tra Pisa, Cascina e San Miniato.

