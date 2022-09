Meteo, notte di caldo tropicale sull’Italia durante l’alluvione delle Marche | LIVE

MeteoWeb

L’Italia vive una notte di caldo tropicale mentre il maltempo sta flagellando il centro Italia con una pesantissima alluvione in corso nelle Marche. A pochi minuti dalla mezzanotte, infatti, abbiamo addirittura +29°C a Cirò Marina, in Calabria, +28°C a Palermo, Cagliari, Reggio Calabria e Vieste, +27°C a Bari, Bisceglie e Bitonto, +26°C a Roma, Modena, Reggio Emilia, Latina, Sabaudia, Terracina, Civitavecchia, Crotone e Termoli, ma anche al Centro/Nord ben +25°C a Milano, Bologna e Parma.

Il caldo è particolarmente significativo al Sud, nelle Regioni adriatiche sottovento al garbino e quindi anche in Emilia Romagna dove il vento sud/occidentale determina l’effetto favonio dall’Appennino. Si tratta di temperature elevatissime per il periodo dell’anno che determinano l’energia enorme in gioco per i fenomeni di maltempo in atto sull’Italia. Fenomeni che nelle prossime ore si sposteranno al Centro/Sud provocando altri eventi meteo estremi su Lazio e Campania. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: