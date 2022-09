Missione Artemis I, tutto dipende dal rollback

MeteoWeb

Dopo gli imprevisti tecnici, anche ora la missione Artemis I deve fare i conti anche con Madre Natura. L’Agenzia spaziale statunitense aveva programmato il liftoff il 27 settembre dal Kennedy Space Center (KSC), sulla costa atlantica della Florida.

Questo era il piano fino a venerdì, quando i funzionari della NASA avevano sottolineato che stavano tenendo d’occhio una tempesta in arrivo nei Caraibi.

Ebbene, la depressione tropicale si è intensificata, diventando la tempesta tropicale Ian alla fine di venerdì e si prevede che si intensificherà ulteriormente. Si sta muovendo verso Nord e la maggior parte dei modelli prevede che colpirà la Florida entro la metà della prossima settimana come uragano, secondo il National Hurricane Center.

La NASA di certo non desidera che lo stack di Artemis I – il megarazzo Space Launch System (SLS) e la capsula Orion – rimangano esposti sul pad a venti di uragano, quindi si sta preparando ad un possibile rollback verso il Vehicle Assembly Building (VAB), l’enorme hangar del KSC. Va evidenziato che ciò esclude con certezza la finestra del 27 settembre.

Tutto dipende dal rollback

“Durante una riunione sabato mattina, i team hanno deciso di rinunciare alla preparazione per la data di lancio di martedì per consentire loro di configurare i sistemi per riportare il razzo Space Launch System e la navicella spaziale Orion al Vehicle Assembly Building,” hanno spiegato i funzionari della NASA. “Gli ingegneri hanno rinviato la decisione finale sul rollback a domenica 25 settembre, per consentire la raccolta e l’analisi di dati aggiuntivi“.

Se il team decidesse di mantenere il megarazzo sul pad, la missione potrebbe ancora plausibilmente essere lanciata il 2 ottobre: un rollback al VAB, tuttavia, quasi certamente escluderebbe anche quel giorno.

La missione Artemis

Artemis I è la prima missione del programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è stabilire una presenza umana permanente sopra e intorno alla Luna entro la fine degli anni ’20. Artemis I invierà Orion in un viaggio senza equipaggio in orbita lunare e ritorno. Se tutto andrà bene, Artemis II porterà gli astronauti intorno alla Luna nel 2024 e Artemis III rappresenterà lo storico allunaggio al polo sud lunare nel 2025 o 2026.

I due tentativi di lancio

Lo stack Artemis I è al Launch Pad 39B di KSC da metà agosto. La NASA ha inizialmente cercato di lanciare la missione il 29 agosto e il 3 settembre, ma entrambe le volte è stata bloccata da problemi tecnici.