Nord Stream, NATO: “atti di sabotaggio deliberati e sconsiderati”

“Il danneggiamento dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nelle acque internazionali del Mar Baltico desta profonda preoccupazione: tutte le informazioni attualmente disponibili indicano che si tratta del risultato di atti di sabotaggio deliberati, sconsiderati e irresponsabili“: è quanto si legge in una nota del Consiglio Atlantico, sottoscritta anche da Svezia e Finlandia, alleati entranti. “Sosteniamo le indagini in corso per determinare l’origine del danno“.

“Noi, come alleati, ci siamo impegnati a prepararci, scoraggiare e difenderci dall’uso coercitivo dell’energia e da altre tattiche ibride da parte di attori statali e non statali. Qualsiasi attacco deliberato contro l’infrastruttura critica degli alleati sarà accolto con una risposta unita e determinata,” si legge nella dichiarazione del Consiglio della NATO.