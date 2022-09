Nord Stream, gli USA pronti ad aiutare l’Ue. Fanno discutere le parole di Biden | VIDEO

MeteoWeb

Gli Stati Uniti sono pronti a sostenere gli alleati europei dopo le fughe di gas dal Nord Stream 1 e 2 che trasportano il gas russo verso l’Europa occidentale. “I nostri partner europei condurranno le indagini, noi siamo pronti a sostenere i loro sforzi”, ha affermato la Casa Bianca che non ha voluto “speculare” sulle cause della fuga.

“Questo episodio dimostra quanto sia importante il nostro impegno comune per trovare forniture di gas alternative per l’Europa“, ridurre i consumi e “accelerare la vera indipendenza energetica passando a un’economia basata sull’energia pulita“.

Mentre gli USA affermano il loro sostegno all’Europa, in queste ore sui social è tornato a circolare un video del Presidente americano Joe Biden. Il video risale al 7 febbraio scorso, quindi prima dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina. In occasione dell’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca, alla domanda di un giornalista, Biden ha detto che il Nord Stream 2 non sarebbe andato avanti se la Russia avesse invaso l’Ucraina.

“Se la Russia invade, ciò significa che i carri armati o le truppe attraversano di nuovo il confine con l’Ucraina, allora non ci sarà più un Nord Stream 2. Porremo fine a tutto questo“, sono state le parole di Biden che ora rimbalzano sui social media. Pressato su come sarebbe riuscito a farlo, considerando che il Nord Stream 2 è sotto il controllo tedesco, Biden ha risposto: “lo faremo, te lo prometto, riusciremo a farlo”.