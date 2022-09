Un “arcobaleno” avvolge la nuvola: ancora spettacolo nei cieli della Cina

MeteoWeb

A distanza di poco tempo, un incantevole spettacolo è tornato ad illuminare i cieli della Cina. La sommità di una nuvola è stata “avvolta” da un alone dai colori dell’arcobaleno. Si tratta di una “nuvola iridescente pileus“, un fenomeno atmosferico tanto raro quanto spettacolare.

Lo spettacolo è andato in scena a Pu’er, nella provincia cinese di Yunnan, a fine agosto. Una delle immagini che hanno immortalato il fenomeno è stata scelta dalla NASA come APOD, che sta per Astronomy Picture of the Day (Foto Astronomica del Giorno) per ieri, 6 settembre. “Dietro questa nuvola più scura, c’è una nuvola iridescente pileus, un gruppo di goccioline d’acqua che hanno una dimensione uniformemente simile e quindi insieme diffrangono diversi colori della luce solare in quantità diverse. La formazione di una rara nuvola pileus che ricopre un comune cumulo è un’indicazione del fatto che la nuvola inferiore si sta espandendo verso l’alto e potrebbe trasformarsi in una tempesta”, spiega la NASA.

Tecnicamente il pileus altro non è che una piccola nube accessoria a sviluppo orizzontale a forma di copricapo che può apparire al di sopra o attaccata alla parte superiore di un cumulo o di un cumulonembo. Spesso il pileus compenetra la nube cumuliforme e si possono formare anche più pileus sovrapposti.

La formazione della nube pileus iridescente accade raramente in particolari circostanze di luce, le quali si vengono a creare in base alla posizione del sole, e nel caso in cui la nuvola si componga di piccole goccioline d’acqua o di minuscoli cristalli di ghiaccio. Si tratta di un affascinante fenomeno che lascia sempre tutti a bocca aperta e che diventa facilmente visibile quando la nuvola nasconde il sole, creando appunto l’iridescenza.

Lo scorso 21 agosto, uno spettacolo simile era stato osservato anche da Haikou, nella provincia cinese di Hainan.