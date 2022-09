Incredibile a Panarea, si scarica l’ambulanza elettrica: i passanti la spingono a mano

MeteoWeb

A Panarea, i familiari di una donna che manifestava febbre e dolori intestinali hanno chiesto, con l’ausilio della guardia medica, l’intervento dell’elicottero del 118. Quanto successo dopo sull’isola delle Eolie la sera di sabato 10 settembre ha dell’incredibile.

L’ambulanza elettrica – da poco rientrata sull’isola di Panarea dopo la revisione – che doveva trasportare la paziente alla pista di volo, si è fermata dopo essersi scaricata. L’unica soluzione è stata che gli isolani la spingessero fino all’elisuperficie.

Ma non è finita qui. L’elicottero è arrivato sull’isola dopo ben quattro ore dalla richiesta d’aiuto poiché era impegnato in un altro intervento a Salina. In tutta la Sicilia sono disponibili 5 elicotteri, 3 notturni. A giungere sull’isola, infine, è stato un elicottero da Palermo. La richiesta di aiuto per la donna è partita alle 19:15 ma l’elicottero è arrivato solo intorno alle 23, trasportandola poi all’ospedale “Papardo” di Messina.

“Mia zia è stata trasportata con elicottero a Messina, dopo un’attesa di circa 4 ore su un’ambulanza non funzionante e da una pista con le luci rotte, qui stiamo scherzando con la vita di tutti noi. Non voglio trovare un colpevole ma voglio che noi isolani, insieme a sindaco e medici, ci sediamo a tavolino e troviamo una soluzione per gestire questa situazione di degrado”, ha dichiarato il nipote della donna su Facebook.

“Non è stato comunicato subito che la donna doveva attendere perché l’elicottero era già impegnato. Poi l’ambulanza revisionata un mese fa già non funzionava bene. Non può tenere le luci accese, se no si scarica la batteria, ogni tanto aziona le sirene per farsi lasciare libera la stradina. Siamo stati costretti a doverla spingere e ringraziamo il comandante che nonostante le difficoltà per le luci carenti, è riuscito ad atterrare e garantire il soccorso“, hanno spiegato gli isolani.